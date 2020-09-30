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Orman ürünleri üretimi yapan fabrikada gaz bacasının koruma kapağı patladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğlen saatlerinde orman ürünleri fabrikasının buhar bacasında sıkışan gaz emniyet kapağını patlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğlen saatlerinde orman ürünleri fabrikasının buhar bacasında sıkışan gaz emniyet kapağını patlattı. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.


Düzce Şıralık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde orman ürünleri fabrikasında buhar bacasında patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, jandarma, Ambulans ve Kızılay ekipleri sevk edildi. 1 kişinin hafif yaralandığı olayda bacada sıkışan gazın emniyet subapı olan kapağın patlaması sonucunda meydana geldiği bildirildi.


Fabrikanın Makine Mühendisi Can Yaman, korkulacak bir durum olmadığını gaz sıkışması nedeni ile ufak bir patlama olduğunu belirterek, “Sıkışma gaz bacasında olmuş. Orayı arkadaşlar temizlemediği için bu sistemi korumak için özel patlama kapağı var. Böyle yüksek basınç durumlarında basıncı tahliye etsin diye. Sadece o kapak açılmış ve fazla basınç dışarıya çıkmış. Herhangi bir korkulacak durum yok. Sadece emniyet kapağı açılmış gaz dışarı çıkmış. Arkadaşlar orayı temizlemediği için herhangi bir yangın falan şuanda yok. Olay anında burada olmadığım için yaralıyı bilmiyorum” dedi.


Patlamanın meydana gelmesinin ardından yakın çevrede evleri bulunan vatandaşlar, patlamanın hemen ardından çektikleri video ile bir anda korktular.

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