Ormancılık haftası kapsamında ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Arş. Gör. Dr. Çağlar Akçay ve Arş. Gör. Muhammet Çil, 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine “Doğa ve Bilim” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilere; ormanların önemi, Türkiye orman ağaçlarının tanıtımı, ağaçtan kağıdın nasıl üretildiği ve orman ürünlerinin üretim prosesleri hakkında videolar izletilerek ormanların önemi hakkında bilgilendirildiler.

Programda Arş. Gör. Dr. Çağlar Akçay, ormanların önemi, ormanların ve doğanın nasıl korunması gerektiği hakkında bilgiler verirken Arş. Gör. Muhammet Çil ise; orman ürünleri hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.

Program, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.