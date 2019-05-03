Örnek işbirliği

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından ortak bir yönetim oluşturularak sorunlara hepbirlikte çözüm bulunacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr Faruk Özlü, merkezin yönetimini belirlemek için sokak hayvanları il ilgili STK temsilcilerini makamında ağırladı. Toplantıya, Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Düzce Bölge Temsilcisi Neşe Perihan, Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ilgın Gülce Günay, Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ülviye Dikmen, Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Ata katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Rehabilitasyon merkezi için ortak bir yönetim oluşturulacak. Bu yönetimde Belediye koordinesinde veterinerler odası, STK temsilcileri ve tarım ve orman bakanlığından konu ile ilgili temsilciler olacak. Ortada bir sorun var bu sorunu hep birlikte çözeceğiz ve bir eylem planı hazırlayacağız. Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesidir. Oluşturacağımız yönetim modeli tüm Türkiye'ye örnek olmalıdır. Örnek bir merkez ve örnek bir yönetim modeli ortaya koyacağız" dedi.