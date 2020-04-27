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Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında önlem amaçlı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.


Yürütülen çalışmalar doğrultusunda şehrin ana arterlerinin yanı sıra mahallelerde de cadde ve sokaklar yıkanarak komple temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında önlem amaçlı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları doğrultusunda meydan, cadde, sokak ve toplu kullanım alanlarında çalışmalar kesintisiz sürdürülürken, mahallelerde de düzenli periyotlarla köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Çöplerin alınması ve süpürme çalışmalarının ardından yollar ve kaldırımlarda ayrıntılı yıkama çalışmaları gerçekleştirilerek, hijyen sağlandı.

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