Ortak projelere imza atacaklar

MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Özgür Sağlam ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar'ı ziyaret etti. Erdoğan Bıyık, MÜSİAD yeni yönetimini tebrik ederek “MÜSİAD ile geçmişten bugüne birçok ortak projeye başarıyla imza attık. Yeni dönemde de Düzce'nin iki önemli sivil toplum kuruluşu olarak ilimizin gelişimi, ekonominin kalkınması ve üyelerimizin beklentilerine ortak çözümler aramak için el birliğiyle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özgür Sağlam'da tek hedeflerinin Düzce'nin daha iyi bir yere gelmesi için mücadele etmek olduğunu söyledi.