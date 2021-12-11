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Ortaokul öğrencileri müzeyi ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olma özelliğini taşıyan Konuralp’te yapılan kazı çalışmalarında çıkartılan eserler Konuralp Müzesi’nde sergileniyor.

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olma özelliğini taşıyan Konuralp'te yapılan kazı çalışmalarında çıkartılan eserler Konuralp Müzesi'nde sergileniyor. Yeşiltepe Ortaokulu öğrencileri de son çıkartılan eserleri görmek için Konuralp Müzesi'ni ziyaret etti.


Batı Karadeniz'in tek antik kenti Prusias And Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında çıkartılan eserler ise Konuralp Müzesi'nde sergileniyor. Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde bulunan Yeşiltepe Ortaokulu'da tarihi eserlerin sergilendiği Konuralp Müzesi'ne gezi programı gerçekleştirdi. Ortaokulu öğrencileri Konuralp müzesinde sergilenen ve yer altından çıkartılan heykeller, mozaikler ve sikkeler hakkında müze müdürlüğü personellerinden bilgi aldı.

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