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Orucunu Konuralp sakinleri ile açtı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Konuralp'in tüm mahallelerini bir araya getiren iftar organizasyonuna katıldı.


Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle iftarlarının bir diğeri Konuralp'te yapıldı. Tüm mahalle sakinlerinin bir araya geldiği iftar organizasyonunda Faruk Özlü de vatandaşları yalnız bırakmadı. Bin 500 kişilik iftar sofrasında Konuralplilerle birlikte orucunu açan Başkan Özlü, iftar sonrası masaları gezerek davetlilerle tek tek sohbet etti. Üniversite öğrencileri ile de sohbet eden Başkan Özlü öğrencilerin beklenti ve taleplerini büyük bir dikkatle dinledi ve gerekenlerin en kısa sürede yapılacağını belirtti.

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