Oryantiring şampiyonasında çocuklar ter döktü

DÜZCE(İHA) –Düzce'de 14 yaş altı oryantiring yarışmasında çocuklar ellerinde ki harita ile belirlenen noktalara kısa sürede ulaşmaya çalıştılar.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 2020-2021 faaliyet programında yer alan 14 Yaş ve Altı İl Yarışmaları Konuralp'te yapıldı. Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan Oryantiring yarışları Düzce'nin tarihi bölgesi Konuralp bölgesinde gerçekleştirildi. 14 yaş altı çocukların yarıştığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ellerinde pusula ve harita ile belirlenen noktaları buldular.

Müsabakalar sonunda erkekler 14 yaş kategorisinde Batuhan Yıldız birinci, Şükrü Selim Durmuş ikinci, Esat Erim Esen üçüncü, kızlarda Zümra Selin Koç birinci, Cemre Karamahmut ikinci, Ecrin Yiğit üçüncü, erkekler 12 yaş kategorisinde İbrahim Orhan birinci, kızlarda Meryem Orhan birinci, Ayşenur Mezarcı ikinci, erkekler 10 yaş kategorisinde Ali Demirhan birinci, Salih Orhan ikinci, yeni başlayanlar kategorisinde Kerem Şenyurt birinci, open erkeklerde M. Sadık Seyidoğlu birinci, Alparslan Yılmaz ikinci, Sami Akdemir üçüncü olurken open kadınlarda ise Zehra Demirhan birinci, Rümeysa Özbek ikinci ve Zeynep Berna Yiğit üçüncü oldu.

Oryantiring il birinciliği sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Oryantiring İl Temsilcisi Hakan Çetin ve oryantiring hakemleri takdim etti.