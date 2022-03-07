İhlas Haber Ajansı

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Oryantiringde 2 madalya

Düzceli sporcular ikinci kademe Oryantiring yarışmalarından 2 madalya ile döndüler.


Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen ikinci kademe Oryantiring yarışması 44 farklı kategoride bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Cebelireis'de orta mesafe ve Gedevet Parkorman'da uzun mesafe yarışı yapıldı. İki gün boyunca sporcu, sporcu yakınları, hakem ve federasyon yetkilileri ile birlikte 2500'e yakın kişi yarışmaları yakından takip etti.


2. Kademe Oryantiring yarışmalarında birinci gün orta mesafe yarışında Düzce'yi temsil eden Düzce Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Yağmur Rutci K18B kategorisinde 1. olurken, Kayra Varol K16B kategorisinde 3. oldu.

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