İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye ilkokulunda iyileştirmeler yapıldı

DÜZCE (İHA) – Temel Eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde Akçakoca’da bulunan Osmaniye İlkokulunda iyileştirme çalışmaları yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Temel Eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde Akçakoca'da bulunan Osmaniye İlkokulunda iyileştirme çalışmaları yapıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda ki fırsat eşitliğini güçlendirmek için başlatılan Temel eğitimde 10 bin okul projesi çalışmaları devam ediyor. Düzce'de de çalışmaları sürdüren ekipler okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Bakanlığın hayata geçirdiği “Temel Eğitimde 10Bin Okul Projesi” çerçevesinde Akçakoca Osmaniye İlkokulunda iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Okul artık temel eğitimde 10 bin okul arasına girdi.

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