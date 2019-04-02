Otizm farkındalık günün kutladılar

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Hayırsever iş adamı Hacı Hidayet Türkseven, okulda eğitim gören öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri ile kurum müdür ve yöneticileri katıldı.

Okulun bahçesinde kurulan oyun parklarında gönüllerince öğretmenler eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar ayrıca Düzce Belediyesi'nin patlamış mısır ve şekerler yiyerek çalan müziklere göbek atarak eşlik ettiler.

Farkındalık günü dolayısıyla okuldaki etkinliklere katılan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Hacı Hidayet Türkseven Özel eğitim ve uygulama okulumuz yeni açılmıştı. Bu sene Dünya Otizm Farkındalık Gününü bu okulumuzda kutluyoruz. Bu okulumuzun öğrencilerin sosyal aktivitelerini yapabilecekleri sosyal alanı ise halen inşaat halinde. Yakında orasını da faaliyete geçireceğiz. Böylece bundan sonraki faaliyetlerimizi, burada daha güzel ortamda kutlayacağız” dedi.

Yapılan farkındalık gününde ayrıca Sağlık İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı kurdukları stantlarda ebru yaparak çocukların yüzlerini boyadılar. Özel öğrencilere diş fırçası ve macunundan oluşan hediye paketleri verdiler.

Delta Alfa işçileri de farkındalık gününe katıldı

Delta Alfa Çorap Fabrikası da özel çocukları unutmadı. Okuldaki etkinliklere katılan Düzce İşçi Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası işçileri de farkındalık gününü kutlamak için Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerine çiçek ve çeşitli hediyeler verdiler