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Otizmli Furkan'ın hayali gerçek oldu

Otizmli 15 yaşındaki Furkan Oğuzhan Mazlum’un otobüs şoförü olma hayalini temsili olarak Düzce Belediyesi gerçekleştirdi.

Otizmli 15 yaşındaki Furkan Oğuzhan Mazlum'un otobüs şoförü olma hayalini temsili olarak Düzce Belediyesi gerçekleştirdi.


Düzce'de yaşayan 15 yaşındaki otizmli Furkan Oğuzhan Mazlum'un şoför olma hayali gerçeğe dönüştü. Aile bireylerinin Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü'nü arayarak engelliler haftasında çocuklarına sürpriz yapmak istediklerini belirtti. Sosyal İşler Müdürlüğü ailenin isteğine duyarsız kalmayarak harekete geçti. Ulaştırma Müdürlüğünü arayıp durumu anlatan ekipler, Furkan'ın hayali için organize oldular. Furkan Oğuzhan Mazlum evinden alındıktan sonra otobüs garajına getirildi. Otobüs garajını büyük bir heyecanla dolaşan Furkan daha sonra hayalindeki otobüsün sürücü koltuğuna geçti. Görevliler tarafından kendisine otobüs nasıl kullanılır, içinde bulunan düğmeler ne işe yarar tek tek anlatıldı. Bir süre sürücü koltuğunda zaman geçiren Furkan'ın mutluluğuna aile bireyleri, garajdaki sürücüler ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler ortak oldu. 15 yaşındaki Furkan'a Düzce Belediyesi tarafından çok sevdiği otobüs maketi hediye edildi.


Oğullarının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Mazlum ailesi, “Furkan'ın küçüklükten beri otobüslere karşı büyük bir ilgisi var. Sürekli geçen otobüslere bakıyor, merak ettiği ne varsa soruyor, öğrenmeye çalışıyor. Furkan'ın en büyük hayalini gerçekleştirdiniz. İsteğimizi geri çevirmeyip bizleri de mutlu ettiğiniz için başta Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye, Sosyal ve Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk hanımefendiye ve Ulaştırma Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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