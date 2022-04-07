Otizmli öğrencilerin sergisi ilgi çekti

Öğrencilerin hazırladıkları ürünler ise beğenildi.

Otizm farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Okulu öğrencileri sergi açtı. Öğrencilerin hazırladığı, ahşap ürünlerden fotoğraflara, resimlerden el işleri ürünlerine kadar bir çok ürün sergilendi.

Serginin açılışına Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Alay Komutanı Naci Akkaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve protokol üyeleri katılım sağladı. Açılan sergide öğrenciler, protokol üyelerinin tek tek fotoğraflarını çekti, sergiyi birlikte gezerek bilgiler verdi. Protokol üyelerinin beğendiği sergi ilgi topladı.