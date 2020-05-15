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Otobüs durakları dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce’de il genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce'de il genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Beyköy Belediyesi'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otobüs duraklarında dezenfekte çalışmasını yaptı.


Çin'in Vuhan'ın kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa bir süre içerisinde Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan Korona virüs salgını ile mücadele Türkiye'de sıkı tedbirlerin alınması ile devam ediyor. Düzce'nin dört bir yanında belediyeler vatandaşların ortak kullanım noktalarında hemen hemen her gün dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Beyköy Belediyesi ise otobüs duraklarını kullanan vatandaşların duraklarda dezenfekte yapılmasını istemesinin ardından, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri bölgede dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdi. Belde genelinde bulunan yaklaşık 100 otobüs durağı tek tek dolaşılarak temizlendi.

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