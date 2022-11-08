Otobüs kazaları trafik ekiplerini harekete geçirdi

Ekipler, terminalden çıkan bütün otobüsleri denetledi, minik yolcuları da “trafik dedektifi” yaparak, düdük hediye etti.

Son günlerde art arda meydana gelen otobüs kazalarının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yaptı. Sürücülerin otobüs sürüş zamanlarına bakan ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Emniyet kemeri takmayan yolcular ise uyarıldı. Ekipler ayrıca gişe yolcu listesi ile otobüs içindeki yolcu listelerini de karşılaştırdı.

“Denetimleri artırdık”

Otobüs denetimlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Ali Derman, “Son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarıyla birlikte denetimlerimizi artırdık. Şehirlerarası otobüs terminali ve yol güzergahında sürücülerin çalışma saatlerine uyup uymadıkları, yeni otobüslerde emniyet kemeri takılıp takılmadığını ekip arkadaşlarımızla birlikte sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Bindiğimiz otobüslerde sürücülerle birlikte yolcuları da denetliyoruz. Yolculara da emniyet kemerini takmalarını, şoföre ilgili de denetim yapmalarını, gördükleri eksiklik ve yanlışlıkla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını ve bizlere bildirmelerini rica ediyoruz. Kazaların olmaması için biz elimizden geldiğince denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırdığımız sürece kazaların azaldığını, denetimlerin arttığı yerde de daha az hata olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Minik dedektifler iş başında

Yapılan denetimler sırasında otobüste anne ve babalarıyla yolculuk yapan minikler de trafik ekipleri tarafından “trafik dedektifi” olarak görevlendirildi. Miniklere düdük veren polisler, ayrıca yolculuk sırasında emniyet kemerini çıkartan olursa düdüğü çalmalarını istedi.