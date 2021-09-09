Otobüsler dezenfekte edildi

Ş. toplu taşıma araçlarında hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanması amacına yönelik dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Covid-19 ile mücadele kapsamında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta aşılama çalışmalarının hızlanması ile aşılama haritasında mavi rengi alan Düzce'de belediye vatandaşların en çok kullandığı sosyal alanlardan biri olan otobüslerde dezenfekte çalışmalarını aksatmıyor. Toplu ulaşım hizmeti veren araçlar, belediye ekiplerince, korona-virüs salgını dolayısıyla belli aralıklarla temizliği yapılıp dezenfekte ediliyor.

Düzce Ulaşım A.Ş, korona-virüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla spreyleme yöntemiyle otobüsleri temizlerken halk sağlığına yönelik çalışmaya da imza atmış oluyor.