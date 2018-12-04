Otobüste unutulan cüzdanı sahibine teslim edildi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Duman'ı bu davranışından dolayı tebrik ederek hediye verdi.

Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü personeli, şoför Neziha Duman Güzelbahçe 54 numaralı seferi sırasında aracında unutulan cüzdanı sahibine teslim etti. Davranışından dolayı büyük takdir kazanan Duman'ı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da telefonla arayarak makamına davet etti. Başkan Ay ile bir araya gelen Duman yaptığı açıklamada “aracımda bulunan yolculardan biri cüzdan olduğunu fark etmiş, bana getirdi. Ben de korumam altına aldım. Sonra sefer sırasında kalıcı konutlar bölgesinde cüzdanın sahibi tekrar geldi. Kimliği hakkında bilgi aldıktan sonra cüzdanın sahibi olduğunu anladım. Kendisi çok mutlu oldu, ben de mutlu oldum tabii” dedi.

Ziyarette Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da belediye personellerinin böyle durumlarda çok hassas davrandığını dikkat çekerek “personelimiz sefer sırasında kayıp olan cüzdanı sahibine iade etmiş, bu çok onurlu bir davranış. Belediye personelimiz bu konuda çok dikkatli ve hassas davranıyor. Kendileri ile gurur duydum. Biz de ona bu davranışından dolayı küçük bir hediye verdik. Vatandaşlarımız personelimize güven duyuyor, bu davranışlar sayesinde. Tekrar davranışından dolayı Neziha hanıma vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.