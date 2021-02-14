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Otogarda temizlik mesaisi

DÜZCE (İHA) – Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik çalışmalarını yürüten Düzce Belediyesi ekipleri,şehirlerarası otobüs terminalinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

DÜZCE (İHA) – Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında temizlik çalışmalarını yürüten Düzce Belediyesi ekipleri,


şehirlerarası otobüs terminalinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinde vatandaşın yoğun olduğu alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, her gün yüzlerce kişinin kullandığı şehirlerarası otobüs terminalinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlk olarak otogarın ortak kullanım alanlarına gelişi güzel atılan çöpleri ve kaldırım taşları arasına sıkışan sigara izmaritleri temizleyen ekipler, daha sonra çöp konteynırlarını dezenfekte etti. Temizlik ekipleri son olarak otogarın yol ve kaldırımlarını basınçlı suyla yıkadı.

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