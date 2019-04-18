Otomasyon ve İnovasyon 2019 zirvesi yapıldı

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Gürcan Samtaş gerçekleştirdi. Mühendisleri, insanların ve toplumun sorunlarına ve ihtiyaçlarına teknik çözümler sunan, bilimsel yöntemlerle çalışan ve düşünen kişi şeklinde tanımlayan Samtaş, mühendis olmanın düşünmeyi, gelişen olaylara sistematik bakmayı, neden sonuç ilişkileri kurabilmeyi ve bakış acısını değiştirmeyi gerektirdiğini söyledi.

Programın ilk sunumu gerçekleştiren Festo Müşteri Çözümleri Müdürü Fikret Kemal Akyüz, şirketlerinin bir Alman firması olduğunu belirterek yaptıkları cironun yüzde 8'lik kısmını Ar-Ge projelerine ayırdıklarını ifade etti. Amaçlarını, müşteriye özel ürün ve ön montajı yapılmış çözümler ve projeler üretmek şeklinde açıklayan Akyüz, firmalarında birçok Mekatronik Mühendisi görev aldığını ve bu bölüm mezunlarının çalışma alanlarının oldukça geniş olduğunu söyledi.

Endüstriyel otomasyon ve iletişim çözümleriyle başlayan Endüstri 4.0 çağının günümüzde akıllı robotlarla çalışan fabrika gibi olanakları mümkün kıldığını dile getiren konuşmacı, yaşamımızı ve iş hayatımızı iyileştirmek için teknoloji ve endüstriyel otomasyon alanındaki araştırmaların önemine değindi.

Programın bir diğer davetli konuşmacısı, Mekatronik Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yasin Adıgüzel, mekatronik ile ilgili Türkiye'de ilk ve tek dernek olma özelliğine sahip olduklarını ifade etti. Kurmuş oldukları dernek ile meslektaşlar arasında mesleki, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamayı hedeflediklerini belirten Adıgüzel, mekatronik alanının Türkiye'de en yetkili devlet kurumlarına ve özel kurumlara tanıtarak bilinirliğini arttırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi. Mekatronik Mühendisliğinin sektör ve diğer mühendislik alanları arasında hak ettiği yeri bulması için gerekli tüm girişimlerde bulunduklarını dillendiren konuşmacı, dünyada gerçekleşen Endüstri 4.0 konusunda ülkemizde Mekatronik Mühendisleri olarak devrimin öncüleri olmayı planladıklarını söyledi.

Programın son konuşmacısı olan Adres Patent Üniversite Projeleri Müdürü Seval Yılmaz ise firmalarında her türlü konuda patent dosyası ile karşılaştıklarını söyleyerek daha çok teknoloji alanında işlem yürüttüklerini ifade etti. Öğrencilere, üniversitelerde bulunan teknoloji transfer merkezleri ile irtibat halinde çalışmalarını tavsiye eden Seval Yılmaz, fikri sınai mülkiyet hakları hakkında da bilgiler vererek; marka, marka tescil belgesinin zorunlu olduğu durumlar, patent ve faydalı model gibi konularda önemli bilgiler aktardı.