Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı

Düzce(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen kazada cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce kent merkezinden Aziziye Mahallesi istikametine giden bir sürücü 06 EV 1227 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda duran ağaca vurduktan sonra kaldırımdaki korkulukları da yerinden söktü. Aşırı hız nedeniyle ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin motor kısmı da kaldırıma düştü.

Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.