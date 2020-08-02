Otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı

Kaza, Düzce D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den İstanbul istikametine seyir halinde olan 81 BC 901 plakalı otomobil, Döngelli kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazayı görenler hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verirken, kazazedelerin yardımına koştu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.