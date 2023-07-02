Otomobil beton bariyerlere çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Sakarya'ya seyir halinde olan Yavuz A. idaresindeki 34 GLK 320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü Yavuz A. ile araçta bulunan Büşra A., Mehmet Emin A. (9), Hüseyin Hilmi A. (5) ve Mustafa Necati A. (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.