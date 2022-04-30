İhlas Haber Ajansı

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Otomobil beton bloğa saplandı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton bariyerlere saplandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton bariyerlere saplandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.


Kaza, D-100 Karayolu Üçköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan Veysel K. idaresindeki 81 ABC 211 plakalı Lada marka otomobil, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj üzerinde bulunan beton bloğa saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Veysel K.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk tedavisi tamamlanan yaralı sürücü Düzce Atatürk devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle her iki şeritte de trafik tek şeritten verilirken otomobil bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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