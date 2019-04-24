Otomobil bir anda yandı, müdahale esnaftan geldi

Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı’nda aniden yanmaya başlayan otomobil, sanayi esnafı tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.
Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı'nda aniden yanmaya başlayan otomobil, sanayi esnafı tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.
Aziziye Mahallesi'nde Yeni Sanayi Çarşısı'nda meydana gelen olayda 81 BR 381 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları gören sanayi esnafları iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonunda otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.