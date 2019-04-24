İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otomobil bir anda yandı, müdahale esnaftan geldi

Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı’nda aniden yanmaya başlayan otomobil, sanayi esnafı tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı'nda aniden yanmaya başlayan otomobil, sanayi esnafı tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.


Aziziye Mahallesi'nde Yeni Sanayi Çarşısı'nda meydana gelen olayda 81 BR 381 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları gören sanayi esnafları iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonunda otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.