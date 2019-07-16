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Otomobil, bisiklet ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı sonrasında otomobile çarptılar.

Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza; öğlen saatlerinde Rasim Betirpaşa Bulvarı eski sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M. E.'in kullandığı motosiklet, E.Y. idaresindeki bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç C. T.'nin kullandığı otomobile çarptılar. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü E. Y. yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsüne acil sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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