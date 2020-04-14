Otomobil bisikletliye çarptı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.00 sularında D-100 karayolu Karaca Mahallesi mevkii yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 GE 070 plakalı otomobili ile seyreden sürücü, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.