Otomobil çekiciye arkadan çarptı: 4 yaralı

Katar'dan Türkiye'ye gelen aile, kiraladıkları otomobil ile TEM Otoyolu Düzce geçişinde çekiciye arkaya çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Kaynaşlı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu Abdülaziz Ali K.M.A.H. idaresindeki 34 GDL 812 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Hayrettin Ç. hakimiyetindeki 14 AAU 184 plakalı çekiciye arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali K.M.A.H., Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürücü ve yolcular Al Nasser K.A.A.H, Abdülaziz Ali K.M.A.H ile Moozq Ali K.M.A.H, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu vatandaşların Katar'dan Türkiye'ye geldiği, İstanbul Havalimanı'ndan kiraladıkları otomobil ile Bolu Abant Milli Parkı'na gezmeye gittikleri öğrenildi.