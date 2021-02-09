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Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de takla atarak dereye uçan otomobil içerisindeki 1 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de takla atarak dereye uçan otomobil içerisindeki 1 kişi yaralandı.


Kaza, Suncuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hayri B. idaresindeki otomobil, Suncuk Köyü girişinde virajı alamayarak dereye uçtu. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atarak dereye uçan otomobil içerisinde ki sürücü Hayri B'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, dereye uçan otomobil vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

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