Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Kapıcı Sapağı mevkiinde refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobil içerisindeki 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Kaza sebebiyle her iki şeritte trafik tek şeritten verilirken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.