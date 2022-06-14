İhlas Haber Ajansı

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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Düzce D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Kapıcı Sapağı mevkiinde refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobil içerisindeki 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Kaza sebebiyle her iki şeritte trafik tek şeritten verilirken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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