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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine giden Z.K. idaresindeki 81 ACH 384 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan M.A.'nın kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı M.A., Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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