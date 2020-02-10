İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ile kamyon çarpıtı: 2 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesi çevre yolu Kalkın köyü mevkiinde kamyon ile otomobil çarpıtştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi çevre yolu Kalkın köyü mevkiinde kamyon ile otomobil çarpıtştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza gece saatlerinde Karasu istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan 81 ABA 551 plakalı otomobil ile Akçakoca istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan 54 PG 181 plakalı kamyonun kafa kafaya çarpışması soonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri ve acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye kaza kırım ekipleri müdahale edip yaralıları kısa sürede sıkıştıkları otomobilden çıkarttılar. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.