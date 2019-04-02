Otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Düzce'nin kent merkezi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 81 EM 803 plakalı otomobil ile Y. V. E. idaresindeki 81 DK 001 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.