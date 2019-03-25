Otomobil kaldırıma çarptı, sürücü araçtan fırladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte kaldırıma çarptı. Araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Soğancı mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametine giden İdris Özcan'ın kullandığı 81 AAL 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaldırıma çarparak duran otomobilin sürücüsü çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı sürücüyü hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre çaba harcadı, ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza anını anlatan bir vatandaş, “Otomobil önümüzde seyrediyordu. Adapazarı istikametinde giderken birden refüjü aşıp karşı şeride geçti, kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü otomobilden fırlayarak başını kaldırıma çarptı” dedi.

Diğer taraftan otomobilin karşı şeride geçtiği esnada aracın geçmemesi faciayı önledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.