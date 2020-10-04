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Otomobil karşıdan karşıya geçen büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı: 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen kazada Yığılca ilçesi istikametine gitmekte olan otomobil yolun karanlık olması nedeniyle karşıdan karşıya geçen hayvanları göremedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen kazada Yığılca ilçesi istikametine gitmekte olan otomobil yolun karanlık olması nedeniyle karşıdan karşıya geçen hayvanları göremedi. Büyükbaş hayvana çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üstüne düşen bir hayvan telef oldu.


Kaza, akşam 19.00 sıralarında Çakırlar Mahallesi Düzce -Yığılca yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı 81 ABK 131 plakalı Toyota marka otomobil, Yasemin D.'nin meradan ahıra götürmek isterken yolu karşıdan karşıya geçen 3 büyükbaş hayvana çarptı. Kazada, sürücü Mustafa K. ile eşi Hayriye K. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparken yaralılar ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Otomobilin çarptığı büyükbaş hayvanlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üzerine düşerek telef oldu. Bacakları kırılan 2 hayvan ise yol kenarındaki yeşillik alana götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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