Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Düzce'de otomobilin çarptığı park halindeki kamyonet, hareket ederek aydınlatma direğini devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Ruhi Kurnaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı istikametinden Ruhi Kurnaz Caddesine seyir halinde olan Selma A. idaresindeki 06 BTM 786 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde bulunan 81 AZ 656 Hyundai marka kamyonete çarptı. Hareket eden kamyonet, önünde bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Selma A. hafif şekilde yaralandı. Elektrik kaçağı şüphesi üzerine şerit trafiğe kapatıldı. Direk, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından yol kenarına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.