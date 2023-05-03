Otomobil satışlarında online dönem

Otomobil piyasasının nefes alacağı uygulamanın ilerleyen günlerde hayata geçmesi bekleniyor.

Dijital pazarlama sektörünün gelişmesi ile birlikte otomobil satışları da artık online olacak. Düzce'de galericilik yapan Murat Açıkgöz, piyasaların bu şekilde rahat bir nefes alabileceğini vurgularken, bayilerin de rahatlayacağını dile getirdi. Galerici Murat Açıkgöz, “Dünya'nın en büyük otomotiv markası online satışa geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bugün bir cep telefonu alır gibi internetten girecek müşteri siparişi oluşturabilecek. Aracın paketini, rengini satın alma işlemini tamamlayacak. Sadece yaşadığı yerde teslimi olacak. Bu işin bayilere de avantajı olacak. Ekstra personel çalıştırmayacak, ekstra showroom tutmuş olmayacak. Onların da gideri azalmış olacak. İnşallah bununla beraber piyasa biraz nefes alabilir diye düşünüyoruz. Ama korkumuz bu online satış aradaki komisyoncuları ekstra para alışverişini ortadan kaldırıp direk vatandaşların para kazanmasını sağlayabilir. Togg'un üretimi başladı. İnsanlara satışına başlandı, alanlar da var. Bugün Togg 1 milyon 290 bin lira. Ama aldığımız araç 3 milyon lira teknolojisinde olan bir araç. Yani şu anda zaten kura ile asıl veya yedek Togg alma hakkını kazanmış bir insan zaten otomatikman 300 ila 500 bin para kazanmış oluyor. Bu adam bu arabayı satayım dese 300 ila 500 bin lira arasında kar ile bu aracı satabilir. Bu da nasıl bir nefes olacak bilmiyoruz. Araç piyasası belki düşer. Fiyatlar belki oturur. Benim şahsi görüşüm en az 2 seneye kadar böyle bir durum oluşabilir” şeklinde konuştu.