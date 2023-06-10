Otomobil tıra arkadan çarptı: 5 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında sabaha saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erhan Z. sevk ve idaresindeki 06 BYE 618 plaka Ford marka otomobil Gümüşova rampaları mevkiinde Bolu'dan Sakarya istikameti yönüne giderken aynı istikamete giden Kahraman K. idaresindeki 06 CEC 876 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Trafik kazasında otomobilde bulunan aynı aileden Erhan, Meryem, Emine İrem, Emirhan ve Zeynep Meva Z. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce'deki hastalara kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ekiplerinin çabalarıyla araçlar kısa sürede yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.