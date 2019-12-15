Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

DÜZCE (İHA) – Düzce Akçakoca D 655 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü otomobil içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce – Akçakoca D-655 Karayolu Osmanca Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine seyreden Hüseyin İ. idaresindeki 81 AAF 736 plakalı tıra aynı istikamette seyreden Adnan Akyol'un kullandığı 81 EB 323 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın kasasına saplandı. Kasanın arka dingiline kadar saplanan otomobilde sürücü Adnan Akyol, otomobil içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi ve Boğaziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartmak için uzun süre uğraştılar. Ancak sürücü, hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Yunus Emre Gültürk ise ok gibi saplanan otomobilden yaralı olarak çıkartılarak, 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.