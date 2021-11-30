Otomobilden 1 kilo 246 gram esrar çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçtan 1 kilo 246 gram esrar çıktı sürücü gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Merkez Yeni Mahalle D-100 karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan şüpheli 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo 246 gram Esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılırken sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldı.