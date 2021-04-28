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Otomobile çarpmamak için savrulan kurye ağır yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otomobile çarpmamak üzere direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobile çarpmamak üzere direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.H. idaresindeki 39 ABE 464 plakalı motosiklet ile Çınar Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşı şeritten gelen otomobil ile çarpışmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Refüje uçan motosikletli kuryeyi gören çevredeki vatandaşlar hemen kazazedenin yardımına koşarken, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü E.H.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akçakoca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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