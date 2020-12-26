Otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar, havaya ateş açılarak yakalandılar

Zonguldak Karayolu'nda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrasında aracı bırakıp yaya kaçmaya çalışan 4 kişi polis ekiplerinin havaya ateş açması sonrasında yakalandı. Şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Çamköy Mahallesi Melen Caddesi üzerinde meydana geldi. D-655 karayolu Çamköy sapağında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri içinde 4 kişinin olduğu bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar otomobille kaçmaya başladı. Melen caddesinde önlerini polis kesince otomobilden inen 4 şahıs yaya olarak fındık bahçelerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçan şahsıları durmaları için ikaz etti, fakat şahıslar kaçmaya devam edince, ekipler havaya ateş açarak şahısları durdurdu. Yapılan sorgulamalarda kiralık olduğu öğrenilen araçta bulunan şahısların M.E., S.P., C.C. ve C.E. oldukları tespit edildi. Üzerinden silah çıkan C.E.'nin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Şahıslar yapılan üst aramalarının ardından işlemleri için Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.