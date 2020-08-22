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Otomobilin çarptığı bisikletteki 3 kişi metrelerce savrularak ağır yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Aydıpınar Caddesi üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklette bulunan 2’si çocuk 3 kişi, metrelerce havaya savrularak yere düştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aydıpınar Caddesi üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklette bulunan 2'si çocuk 3 kişi, metrelerce havaya savrularak yere düştü. 3 kişinin ağır yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi.


Kaza, Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Okan B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı Opel marka otomobil hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen ve üzerinde 2'si çocuk 3 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinde bulunan 3 kişi metrelerce havaya fırlayarak yere düşerken, kontrolden çıkan otomobil ise bir evin bahçesine girerek ters döndü. Elektrikli bisiklet üzerinde bulunan ve üzerilerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2'si çocuk 3 kişi ağır yalandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne teslim oldu.


Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenli kamerası görüntülerinde otomobilin sollamaya çıktığı anda elektrikli bisiklete çarpması ve üzerinde bulunan kişilerin havaya fırlaması yer alıyor. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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