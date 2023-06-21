Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklete otomobil çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklete, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.K. idaresindeki 81 ABB 700 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.