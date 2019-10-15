Otomobilin çarptığı köpeğin yardımına koştular

Düzce'de otomobilin çarptığı köpeğin imdadına Düzce Belediyesi veterinerlik ekipleri yetişti.

Otomobilin çarpması sonucunda ayakları kırılan köpeğe yardım etmek isteyen vatandaşlar Düzce Belediyesi'ne ulaştı. Vatandaşların talebi üzerine anında harekete geçen Düzce Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek yaralı köpeğe gerekli müdahaleleri yaptı. Olay yerinde ilaçla gerekli ilk müdahaleyi yapan veterinerlik ekipleri, tedavisini tamamlamak üzere hayvan barınağına getirdi.