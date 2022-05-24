İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında

DÜZCE (İHA) – Düzce’de seyir halindeki otomobilin, park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de seyir halindeki otomobilin, park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 22 Mayıs Pazar günü Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 DN 280 plakalı Honda marka otomobilini park eden Oğuzhan K., daha sonra mobilya mağazasına girdi. Bu sırada seyir halinde olan 34 J 3259 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 81 DN 280 plakalı otomobile çarptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.


Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.