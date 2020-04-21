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Otoyol girişlerinden önlemler artırıldı

Korona virüs salgını dolayısıyla Düzce giriş ve çıkışlarında önlemler artırıldı.

Hem büyükşehirlerin arasında hem de özellikle covid-19 vaka sayılarında da Türkiye'nin önde giden şehirlerine komşu olması nedeniyle Düzce'nin otoyoldan giriş ve çıkışlarında polis ekipleri sıkı önlemler alarak Düzce'de olası salgının önüne geçmeye çalışıyor.


Korona virüs salgını dolayısıyla korona virüs vakalarının yoğun olduğu İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinin geçiş güzergahında bulunan ve Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişinin bulunduğu Düzce'de karayollarında önlemler artırıldı. Otoyol giriş ve çıkışlarında İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sıkı önlemler alarak şehre giriş ve çıkışları kontrol altında tutuyor. Düzce'ye giriş yapacak sürücülerin geliş nedenleri ve nereden geldiklerinin üzerinde duran polis ekipleri ayrıca sürücülerin geliş nedenlerini gösteren belgeleri ibraz etmelerini istiyor. Sürücü ve araçların içinde bulunanların da ateşleri ölçülüyor.


Şehre girmek isteyen sürücülerin geçerli nedenleri yoksa Düzce'ye girişlerine izin verilmiyor. Ayrıca polis ekipleri sürücüleri korona virüs salgınını önlemek için yapılması gerekenler konusunda uyarılarda da bulunuyorlar.

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