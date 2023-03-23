Otoyolda 7 kişinin bindiği otomobil hurdaya döndü

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 7 kişi yara dahi almadı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Anadolu otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Kamil Ç. idaresindeki 23 ABL 510 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Üçköprü mevkiinde refüj bariyerlerine çarparak döndü. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 7 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak aracı ise çekici yardımı ile yoldan kaldırdı.

Diğer taraftan, yol kenarında duran başka bir otomobil, stop edince çalıştırmak için polis ekipleri ve karayolları ekibi aracı iterek çalıştırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.