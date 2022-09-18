Otoyolda tıra çarpan sürücü araçta sıkıştı, ekipler seferber oldu

Sıkışan sürücü kurtarılmayı beklerken, yakınlarını arayarak yaptığı kazayı haber verdi.

Kaza; gece saatlerinde TEM Otoyolu Üçköprü Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Z.S.'nin kullandığı 06 BGL 96 plakalı tavuk yüklü tır önünde seyreden E.T.'nin kullandığı 10 LB 298 plakalı su yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü Z.S. şoför mahalline sıkıştı. Sıkışan sürücünün kurtarılması için Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışma başlattı. Sıkışan sürücü Z.S. kurtarılmayı beklerken ise cep telefonu ile yakınlarını arayarak kaza yaptığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda şoför mahalline sıkışan sürücü kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.