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Öykü için kök hücre bağışı yaptılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Öykü için kök hücre bağışı yapıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Öykü için kök hücre bağışı yapıldı.


İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı'ya umut olmak için Düzce'de dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında binlerce kişi, kök hücre bağışında bulundu. Akçakoca Belediyesi Zabıta ekipleri de bu kampanyaya destek vermek için 4,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin için Akçakoca Merkez cami önüne kurulan kan aracında kan bağışında bulundu. Düzenlenen kan bağışı kampanyasına Akçakoca Belediyesi Zabıta ekipleri kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ve vatandaşlar destek verdi.

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