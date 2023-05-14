Oylarını kullanıp pikniğe koştular

Düzce'de oylarını sabah saatlerinde kullanan bazı vatandaşlar, ardından mesire ve piknik alanlarına koştu.

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Düzce'de oylarını erken saatlerde

kullanan vatandaşlar, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte mesire alanlarını dolduranlar, mangal yaktı. Aydınpınar köyünde bulunan Aydınpınar Şelaleleri'ne gelenler güzel havanın keyfini çıkarttı. Hava sıcaklığının 20 dereceleri gördüğü kentte özellikle çocuklar çimen üzerinde top oynayıp vakit geçirdi. Aileler ise öğle saatlerinde yemek için hazırlık yaptı.

Oylarını erken saatlerde kullandıklarını söyleyen Nejdet Kalaycı, “Oyumuzu kullandık, hayırlı uğurlu olsun. 5'den sonra eve gidip seçim sonuçlarını takip edeceğiz. Şu an fazla bir yoğunluk yok ama yavaş yavaş insanlar buraya geliyor. Uzun zamandır hava yağışlıydı, gelemiyorduk. Bugün hava açınca geldik” ifadelerini kullandı.